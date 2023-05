Nach Hangrutsch: Bahnstrecke zwischen Ötztal-Bahnhof und Zams bis Ende Mai gesperrt

Roppen – Wegen eines Murenabgangs zwischen Roppen und Imst-Pitztal musste am späten Dienstagnachmittag die dortige Bahnstrecke gesperrt werden. Zwischen Ötztal-Bahnhof und Landeck/Zams wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Fahrzeit verlängert sich daher um bis zu 60 Minuten.

Die Aufräumarbeiten sind aufwendiger als zuerst gedacht. Die Bahnstrecke bleibt daher bis voraussichtlich 30. Mai gesperrt, wie die ÖBB am Mittwochnachmittag mitteilten.

Der Hangrutsch, der gegen 17.40 Uhr die Gleise verlegte, wurde laut ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair rechtzeitig bemerkt, wodurch kein Zug direkt betroffen war. Am Mittwochvormittag begutachteten Geologen die Situation. Demnach ist der Hang zwischen Roppen und Imst-Pitztal noch in Bewegung. Bis dieser wieder zur Ruhe gekommen ist, können ÖBB-Mannschaften die Vermurung beseitigen sowie die Gleisanlagen und Schutzbauwerke wieder instand setzen, hieß es in einer Aussendung.