Nach Fisch-Sterben in der Sill: Fischereiverband lädt Mattle zu Arbeitskreis

In der Sill und im Weissenbach kam es aufgrund von Kraftwerkspülungen zu massenhaften Fischsterben. Der Tiroler Fischereiverband appelliert nun an den Landeshauptmann, gemeinsam Vorgaben für naturverträgliche Wehröffnungen zu erarbeiten.

Innsbruck – Am 8. Mai rauschte aufgrund einer Wehröffnung des Oberen Sillkraftwerks eine große Schlamm-Flutwelle durch die Sill. Hunderte Fische sollen verendet sein, der Tiroler Fischereiverband sprach gar von „tausendfachem Fischsterben". Am 10. Mai soll es aufgrund einer Kraftwerkspülung zu einem ähnlichen Vorfall im Bezirk Reutte am Weissenbach gekommen sein. Damit ortet der Verband ein "tirolweites Problem", wie es am Mittwoch in einer Aussendung des Fischereiverbands hieß.