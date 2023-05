Die Erfahrung spricht im Halbfinal-Rückspiel für Alaba und Co.

Im Halbfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Rekord-Titelträger Real Madrid sind heute (21 Uhr/live Sky und Servus TV) die Hausherren nach dem 1:1-Remis im Hinspiel leicht zu favorisieren.

Manchester – Auf den heiß ersehnten dritten Griff nach dem begehrten Henkelpott wartet Pep Guardiola, Taktikfuchs von Manchester City, seit zwölf Jahren. 2011 feierte er mit seinem Heimatverein FC Barcelona letztmals und zum zweiten Mal den Triumph in der europäischen Königsklasse. Bei den steinreichen Citizens musste er sich in den vergangenen Jahren mitunter auch den Vorwurf gefallen lassen, sich in der Personalwahl verzockt zu haben. Und 2021 ging das Finale gegen Chelsea mit 0:1 verloren.





Es ist kaum zu glauben, dass im englischen Star-Ensemble noch kein Spieler die Champions League gewann. Ilkay Gündogan verlor 2013 das Endspiel mit dem BVB gegen die Bayern mit Toni Kroos. Mit dem „weißen Ballett“ Real triumphierte Kroos weitere vier Mal. Kevin De Bruyne und Torjäger Erling Haaland, der im Hinspiel auch an ÖFB-Kapitän David Alaba zerschellte, sehnen die wichtigste Trophäe im europäischen Klubfußball indes herbei. Die Form ist in 22 ungeschlagenen Partien (18 Siege) bestechend, der Weg zum Triple – City steht als designierter englischer Meister auch im FA-Cupfinale gegen Manchester United – scheint geebnet. „Wir haben alles in unserer Hand“, twitterte Haaland.

Vielleicht haben die Vögel dem Goalgetter aber auch gezwitschert, wie viel Klasse und Erfahrung sich im weißen Ballett aus Madrid versammelt. Das bekam das „Tor-Monster“ schon im ersten Treffen zu spüren. Und es klingt wie eine Drohung, wenn einer wie Kroos groß sagt: „Ich vertraue unserer Erfahrung.“

Champions League Halbfinale: Inter – AC Milan1:0 (0:0) Tor: Lautaro Martinez (74.). Hinspiel: 2:0. Gesamtscore 3:0 für Inter. Heute: Man City – Real Madrid21 Uhr live Sky, Servus TV: HS: 1:1 Finale: 10. Juni, 21 Uhr, in Istanbul: Inter Mailand – Manchester City/Real Madrid.

Neben dem DFB-Weltmeister finden sich in der Elf um Welt-Trainer Carlo Ancelotti mit Luka Modric, Karim Benzema (je 5) oder auch Alaba (3/2 davon mit Bayern) weitere Serientäter. Auch Joker Marco Asensio (3) wie die genialen „Jungen“ Vinícius Júnior und Rodrygo wissen aus dem Vorjahr, wie man den Pott in die Höhe hält. Zudem weiß Real auch um seine Comeback-Qualitäten: Nach einer 3:4-Niederlage in Spiel Nummer eins waren die Madrilenen im Vorjahr im Halbfinale gegen City bis zur 90. Minute mit 0:1 im Rückstand, ehe ein Rodrygo-Doppelpack die Verlängerung brachte und Benzema zum 3:1-Sieg traf.

Guardiola weiß im engen Titelrennen Bescheid: „Die Leute sagen, wir sind nah dran. Ich glaube, wir sind noch weit weg.“