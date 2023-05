Tirols Judo-Ass Bernadette Graf beendet Karriere: „Ab jetzt jage ich Verbrecher“

Innsbruck – Gänsehaut hatte Bernadette Graf bei den Sommerspielen 2016, als sie das erste Mal die Wettkampfhalle betrat und mit Platz fünf einen Riesenerfolg für Österreich einfuhr. Gänsehaut-Alarm gab es auch am Mittwoch, als die bald 31-Jährige anfangs souverän, nach ein paar Minuten dann doch mit Tränchen in den Augen ihr Karriereende bekanntgab. „Der Sport war 25 Jahre lang mein Leben. Jetzt ist es an der Zeit, den Kimono abzulegen und die Polizeiuniform anzuziehen“, erzählte die Tulferin, die gemeinsam mit ihrer langjährigen Teamkollegin Kathrin Unterwurzacher und der Oberösterreicherin Sabrina Filzmoser das Frauen-Judo hierzulande auf ein neues Level hob.