Pünktlich zum Frühlingsanfang geht die #beeraiffeisen-Kampagne der Tiroler Raiffeisenbanken für mehr Artenvielfalt in ihr drittes Jahr. Auch der beeraiff-eisenAWARD wird erneut vergeben. Die Einreichungsfrist dafür endet am 30. Juni.

„Wir bringen Tirol zum Blühen.“ Mit diesem Aufruf starteten die Tiroler Raiffeisenbanken erstmals vor drei Jahren eine Kampagne für mehr naturnahen Lebensraum und mehr Artenvielfalt in unseren Gärten und lobten dafür mit dem #beeraiffeisenAWARD einen eigenen Preis aus, der 2023 wieder ausgeschrieben wird. „Mit diesem Preis wollen wir Projekte vor den Vorhang holen, die Wildbienen und anderen Insekten einen Lebensraum bieten. Gleichzeitig möchten wir damit möglichst viele Menschen in unserem Land inspirieren, die eigene Garten- und Lebensraumgestaltung naturnaher und insektenfreundlicher anzulegen“, so Christine Hofer, Geschäftsführerin der Raiffeisen Werbung Tirol und Projektleiterin von #beeraiffeisen.

Neben dem Preisgeld von 2700 Euro winkt den Gewinner:innen eine vom Wildbienen-Experten Wolfgang Bacher fachgerecht handgefertigte Nisthilfe. „Im Sinne der Nachhaltigkeit soll auch unsere #BEERAIFFEISEN-Trophäe Nutzen stiften und nicht in einem Regal verstauben“, betont Hofer. Nachhaltigkeit sei das Gebot der Stunde. „Wenn wir unseren kostbaren Lebensraum für uns und unsere Kinder gesund und resilient erhalten wollen, müssen wir jetzt handeln.“ Jeder könne seinen Beitrag leisten – etwa durch kleine Wildblumen-Jausenstationen auf Fensterbrettern und Balkonen, die Gestaltung von naturnahen Gärten, durch das Anlegen von Blühstreifen auf brachen Flächen oder an Wegrändern oder durch die Ansiedlung von Wildbienen in Wildbienenhotels. Jede Initiative sei wichtig, „denn jede Blüte mehr ist ein Gewinn an Lebensqualität für uns alle.“