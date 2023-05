Hitler-Rede in Zug abgespielt: Verdächtige geständig, ÖBB antworten mit Video

Ein Duo ist geständig, für das Abspielen einer Hitler-Rede in einem ÖBB-Zug verantwortlich zu sein. Es handle sich um einen Jugendlichen und einen Erwachsenen, hieß es am Mittwoch.

St. Pölten – Zwei nach der Einspielung einer Hitler-Rede über die Sprechstellen in einem ÖBB-Railjet ausgeforschte Verdächtige sind geständig. Das Duo sei vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Niederösterreich einvernommen worden, teilte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion in St. Pölten am Mittwoch mit. Es handle sich um einen Erwachsenen und einen Jugendlichen, beide aus Wien.