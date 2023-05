KlimaaktivistInnen stellen sich vor dem Goldenen Dachl „tot“

Mit einer Aufsehen erregenden Aktion, einem sogenannten „Die-in“, haben junge AktivistInnen von Fridays For Future am Mittwoch in Innsbruck und Kufstein auf die „Unverzichtbarkeit“ eines strengen, starken EU-Renaturierungsgesetzes hingewiesen – verbunden mit Kritik an der österreichischen „Blockadepolitik“.

Innsbruck – Vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck und vor dem Kufsteiner Rathaus legten sich die AktivistInnen, ausgerüstet mit Transparenten und (Zimmer-)Pflanzen, demonstrativ „wie tot“ auf den Boden.





Hintergrund der Aktion sind die europaweiten Verhandlungen über ein europäisches „Nature Restoration Law“, also ein EU-Gesetz zur Wiederherstellung natürlicher Flächen und Ökosysteme. Damit soll der voranschreitende Verlust an Biodiversität in Europa eingedämmt werden. Der von der EU-Kommission im Sommer 2022 vorgelegte Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Wiederherstellungs- und Renaturierungsmaßnahmen bis 2030 mindestens 20 % der Land- und Meeresflächen in der EU abdecken sollen – bis 2050 sollen alle Ökosysteme, bei denen dies nötig ist, wiederhergestellt sein. Die EU-Biodiversitätsstrategie sieht sogar noch strengere Ziele vor: Demnach sollen alle Mitgliedstaaten bis 2030 30 Prozent der Flächen durch Schutzgebiete wirksam bewahren.

Auch von den herbstlichen Temperaturen ließen sich die jungen Teilnehmer nicht abhalten. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

„Natur speichert CO2 – wenn man ihr Raum lässt“

Aus Sicht von Fridays for Future (FFF) ist ein starkes „Nature Restauration Law“, das die Wiederherstellung von bereits zerstörten Flächen in Gang bringt, unabdingbar, sie sehen darin einen großen Gewinn für den Klimaschutz: „Wir erleben derzeit das sechste großes Massenaussterben in der Geschichte der Erde, durch die Klimakrise wird es weiter befeuert“, erklärt Luca Unsöld von FFF Innsbruck. „Die Natur speichert Kohlendioxid – wenn man ihr Raum lässt.“ Wenn man Okösysteme hingegen weiter zerstöre, „besteht die Gefahr, dass sie kippen und sogar noch mehr CO2 freisetzen“, ergänzt Niels Theunissen, der bei der Aktion in Innsbruck ebenfalls das Wort ergriff. „Und: Ohne entschlossenen Naturschutz sind die Klimaziele nicht mehr zu erreichen.“

Kritik an Naturschutzpolitik der Bundesländer

Warum das „Die-In“ gerade am Mittwoch angesetzt wurde? Weil im Burgenland aktuell eine Konferenz der österreichischen LandesnaturschutzreferentInnen stattfindet, bei der eben auch das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur auf der Tagesordnung steht. Leider herrsche in Österreich aber eine „sehr negative Stimmung gegenüber diesem Gesetz“, kritisieren die FFF-AktivistInnen, „das ist nicht tragbar“.

Luca Unsöld und Niels Theunissen trugen die Anliegen der Demonstranten vor. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Ganz ähnliche Kritik übt etwa auch der Umweltdachverband (Dachorganisation für 36 österreichische Umwelt- und Naturschutzorganisationen): „Die Bundesländer haben sich bis dato gegen ein rechtsverbindliches Wiederherstellungsgesetz ausgesprochen“, moniert Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes. „Gesunde Ökosysteme sind Lebensmittellieferanten, Wasserversorger und Klimaschützer. Natürliche Flussläufe schützen vor Überschwemmungen, Moore und Böden speichern Kohlenstoff. Der Erhalt der Biodiversität und gesunde Ökosysteme sind überlebenswichtig für uns Menschen und Voraussetzung für erfolgreichen Klimaschutz.“