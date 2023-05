Russisch-ukrainisches Getreide-Abkommen um zwei Monate verlängert

Ankara, Moskau, Kiew – Einen Tag vor Auslaufen haben Russland und die Ukraine sich auf eine Verlängerung des Getreide-Abkommens geeinigt. Es gelte für weitere zwei Monate, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara. Russland hatte zuvor mit einem Aus gedroht, weil es Hindernisse bei seinen eigenen Getreide- und Düngemittelausfuhren beklagt.

"Ich wünsche mir, dass diese Entscheidung allen Parteien zugute kommt", sagte Erdogan vor Vertretern seiner Partei AKP in Ankara weiter. Seine Rede wurde auch im türkischen Fernsehen übertragen. "Wir werden unsere Bemühungen in Zukunft fortsetzen und alle Bedingungen des Abkommens erfüllen. Unsere russischen Freunde haben erklärt, dass sie türkische Schiffe nicht am Auslaufen aus (ukrainischen) Häfen hindern werden. Wir sind ihnen für diese Entscheidung dankbar", unterstrich der türkische Präsident.