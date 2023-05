Bogenfest, Felix Lobrecht, La Traviata und mehr: Das ist am Wochenende los in Tirol

Ein langes Wochenende steht bevor – und zu unser aller Freude verspricht die Wettervorschau zur Abwechslung auch ein wenig Sonne. Denn diese braucht es auch, wenn in Innsbruck das Bogenfest über die Bühne geht, Käse-Köstlichkeiten beim Kasfest in Kössen warten oder das Schützenfest am Achensee steigt. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.

📅 Donnerstag (18. Mai)

🎫➤ „Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt!" in Heiterwang: Ist vor dem Haus von Antonia und Margaretha wirklich ein Verbrechen passiert? Oder ist eine Gurkenmaske das Wichtigste für das weitere Leben? Und welches Geschenk zum Geburtstag macht wirklich glücklich? Das und noch mehr erfahrt ihr im Gemeindeamt Heiterwang zur Primetime um 20.15 Uhr. Tickets für Erwachsene um 9 Euro, für Kinder um 4 Euro. Mehr Infos HIER.





🎼➤ „listening closely" in Wattens: Ein Abend ganz im Zeichen der Klassischen Musik findet im Kulturhaus Neuwirt in Wattens statt. Centerpiece des Abends: das leg­­endäre Schubert-Streichquintett, ge­­spielt vom jungen Wiener Simply Quartet und der Tiroler Cellistin Valerie Fritz. Karten und Infos gibt es HIER.

🎵➤ Von Abba bis Zappa REMASTERED in Innsbruck: Im Kellertheater wird es am Wochenende Musik und Kabarett geben. Aufgrund der hohen Nachfrage wird das Programm "Von Abba bis Zappa" erneut gezeigt, bei der die Bedeutung von Liebe in der Popmusik musikalisch beleuchtet wird. Und weil viele der Sänger geborene Komiker sind, wird der Abend mit kabarettistischen Einlagen garniert. Mehr Infos HIER.

📅 FREITAG (19. Mai)

🎷➤ LANDOR – Art-Pop-Noise-Folk in Buch: Seit der Neugründung ist es Ziel von LANDOR, alle Scheuklappen ad acta zu legen und jenseits von Genrebegriffen und Klischees eigenständige Musik zu kreieren. Einflüsse aus schwedischem Folk, Keltischer Musik, Bluegrass, Pop, Performance Art, Jazz, improvisierter Musik, Elektronik und alpiner Tanzmusik vermengen sich zu einer Art „Art-Pop-Noise-Folk“. Gespielt wird im Kultur am Land in Buch, Tickets gibt es HIER.

© LANDOR

🎭➤ „Mädchen wie die (Girls Like That)" in Innsbruck: Das Stück „Mädchen wie die (Girls Like That)" von Evan Placey thematisiert das brandaktuelle Thema des Cybermobbings, sowie die damit entstehenden Machtverhältnisse und Gewaltdynamiken. Zugleich wirft es die Frage nach der gelebten Gleichberechtigung der Geschlechter unter Jugendlichen auf. Premiere ist am Freitag im Bogentheater in Innsbruck, ab 19 Uhr. Infos und Reservierung finden sich HIER.

🎤➤ „All you can eat" von Felix Lobrecht in Innsbruck: Der deutsche Stand-up-Comedian Felix Lobrecht füllt mit seinen Auftritten ganze Stadien, damit ist die Olympiahalle in Innsbruck gerade groß genug für seine Show am Freitagabend. Vor kurzem stand Lobrecht übrigens noch auf dem roten Teppich mit seinem neuen Kinofilm "Sonne und Beton". Nach seiner Tour mit „All you can eat" wird er sich ab Oktober ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Wer den Comedian vorher noch auf der Bühne sehen will, Karten gibt's HIER.

Felix Lobrecht beim Deutschen Filmpreis. © IMAGO/Eventpress

😂➤ Die Bäckerei Comedy Nights in Innsbruck: Ursprünglich aus Rumänien stammend, lebte die Comedian Luana für rund zwölf Jahre in Tokio, bevor sie den Lockdown über in Amsterdam strandete. Nun hat sie es nach Innsbruck geschafft und sorgt am Freitag ab 20 Uhr in der Bäckerei für gute Stimmung. Ihre Witze behandeln Themen wie Familie und Therapie, Sex und Liebe, Heirat und Scheidung, oder andere Dinge aus dem Leben. Die Veranstaltung findet auf Englisch und Deutsch statt, Einlass ist ab 19 Uhr. HIER gibt es mehr Infos.

🎸➤ The Cruzados – Blues Rock aus Los Angeles in Kufstein: Die Blues-Rock-Band aus LA „The Cruzados“ bringt seit den 80er Jahren stürmische Sound-Mischungen aus lateinamerikanischen Klängen und Post-Hardrock auf die Bühne. Am Samstag präsentieren sie ihre Songs in der Kulturfabrik Kufstein. Tickets gibt es HIER oder an der Abendkassa.

© Cruzados

🌱➤ Tiroler Gartentage in Igls: Die Tiroler Gartentage öffnen wieder Tür und Beet und laden zu einem inspirierenden Wochenende ein. Der Schwerpunkt für heuer: Selbstversorgung im Garten und am Balkon. Vorträge, Führungen, Beratung und die „Natur im Garten-Ausstellung“ informieren über naturnahes Gärtnern für einen klimafitten Garten. Beginn ist um 13 Uhr im Congresspark Igls, mehr Infos rund um Tickets gibt es HIER.

🍹➤ Telfer Aperitif: Von Mai bis September findet in der Telfer Fußgängerzone an jedem 3. Freitag im Monat der Telfer Aperitif statt, serviert von lokalen Gastro-Betrieben. Außerdem gibt es Walking-Acts von KünstlerInnen und Musik, an diesem Freitag mit John Blow Marching Band, The Blue's Acoustic und dem Künstler Ben Profane. Beginn ist um 18 Uhr, mehr Infos gibt es HIER.

📅 DONNERSTAG bis SONNTAG (18. bis 21. Mai)

🚮➤ Tirol CleanUp Days: Mit den „Tirol CleanUP Days“ die ab dem Feiertag bis Sonntag laufen, soll achtlos in der Natur weggeworfener Müll entsorgt werden. Dabei kann man allein oder als selbstorganisierte Gruppe losziehen – ausgerüstet mit „CleanUP Kits“ (recycelter sowie wiederverwendbarer Müllbeutel und Edelstahl-Zange) – und entfernt Abfälle, die liegengeblieben sind oder sonstiges, was in der Natur nichts zu suchen hat. Die Aktion findet tirolweit statt, Ausgabestellen der CleanUP Kits und Müllsammelstationen finden sich in der CleanUP Map.

„Der Natur etwas zurückgeben” – dieses Vorhaben steht im Zentrum der Tirol CleanUP Days. © lena everding photo

📅 FREITAG bis SONNTAG (19. bis 21. Mai )

🎥 ➤ Filmfestival im Waldhüttl in Innsbruck: Das Waldhüttl ist die 61. Vinzenzgemeinschaft in Tirol, das seit 2012 Menschen in Not beherbergt. Das Festival beleuchtet dabei Themen, die mit dem Waldhüttl Innsbruck in Verbindung gesetzt werden: Wohnen, Armut, Migration, gutes Zusammenleben. In den drei Tagen werden 20 Filme aus zehn verschiedenen Ländern gezeigt. Dabei wird die Scheune auf dem Grundstück zum Kino. Mehr Infos zum Programm finden sich HIER.

🏹➤ 73. Bataillonsschützenfest & 350-jähriges Jubiläumsfest in Maurach am Achensee: Von Freitag bis Sonntag wird am Achensee das 73. Bataillonsschützenfest gefeiert, veranstaltet wird es von der Schützenkompanie Eben-Maurach. Der Festakt des Batallionsfests findet dabei am Sonntag um 9 Uhr am Badestrand der Freizeitanlage Atoll statt. Mehr Infos HIER.

🎭➤ „Die Liste der letzten Dinge" im Westbahntheater Innsbruck: Theresia Walser schuf mit diesem 3-Personen-Stück einen dramatischen Text voller Witz und entlarvenden Wahrheiten. Pia und Helen, einander in Hassliebe verbunden, sind entschlossen, die Welt von sich zu erlösen. Am Fuße eines Scheiterhaufens warten sie auf den Inquisitor und gehen „letzte Dinge“ durch. Bis Georgina, die in den Beiden ungute Erinnerungen weckt. So schmieden sie einen neuen Endzeitplan. Tickets gibt es HIER.

🎬 Trailer | Die Liste der letzten Dinge von Theresia Walser

📅 SAMSTAG (20. Mai)

🌈➤ Stadtteilfest Saggen/Dreiheiligen in Innsbruck: Die Stadtteilfeste sollen den InnsbruckerInnen generell mehr Einblicke in Viertel geben, die sie vielleicht selbst noch gar nicht kennen. Das Fest in Saggen ist dabei zu Gast beim Bogenfest (siehe nächstes Event), wo gemeinsam mit Fluchtpunkt, Sindbad, Tabea – Lebenshilfe Tirol und der Jungschar Saggen im Messepark gefeiert wird. Mehr Infos gibt es HIER.

🥁➤ Bogenfest in Innsbruck: Nachdem es so gut angenommen wurde, geht das Bogenfest zum zweiten Mal über die Bühne. Ab 15 Uhr erwartet die BesucherInnen an der Bogenmeile Musik, Spiel und Spaß, eröffnet wird das Fest mit der ÖBB-Musikkapelle, gefolgt von Mother's Cake, Salò und Florence Arman. Abends kann dann in den Clubs unter den Bögen weitergefeiert werden. Das Event ist kostenlos, mehr Infos gibt's HIER.

Das Bogenfest wurde im Vorjahr sehr gut angenommen. © Thomas Böhm

🥥🌴➤ Reggaeton, Dembow und Latino in Innsbruck: Mit Me Gusta kommt eine beliebte Latino Party wieder zurück in die Alpenstadt, um die steifen Hüften wieder etwas aufzuweichen für die bevorstehenden Sommerfestivals. Musikalisch wird man versorgt mit Latin Hip Hop, Dembow, Afrobeat oder Brazilian Funk Hits. Die Party steigt ab 23.00 Uhr in Blue Chip Club, mehr Infos gibt es HIER.

🧀➤ Kaiserwinkl Kasfest in Kössen: Der Geheimtipp unter den kulinarischen Dorffesten in Tirol ist das Kasfest in Kössen. Mehrere Musikgruppen wandern zwischen den Besuchern und Essensständen umher. Die Veranstaltung findet im Dorfzentrum von Kössen statt, bei jeder Witterung, von 11.00 bis 19.00 Uhr. Mehr Infos gibt's HIER.

Beim jährlichen Kaiserwinkl Kasfest bieten Bäuerinnen und Bauern Käsespezialitäten an. © Tourismusverband Kaiserwinkl

🎵 ➤ Bella Ciao in Kufstein: Es wird ein Abend mit wundervollen, großen Klassikern der italienischen Musik gespielt von einem Ensemble italienischer Spitzenmusiker rund um den Akkordeonisten und musikalischen Leiter des Ensembles, Riccardo Tesi. Darunter natürlich auch das Lied der Lieder in Italien: „Bella Ciao". Um 20 Uhr geht's los im Kultur Quartier Kufstein, mehr Infos gibt es HIER.

📽️ Video | Hier der Song „Bella Ciao", um eventuelle Kulturlücken zu schließen

🧑‍🎤➤ Don Giovanni in Innsbruck: Für viele ist sie die Oper aller Opern. Nun kann man sie bequem auf der Leinwand genießen: Tony-Award-Gewinner Ivo van Hove präsentiert im Metropol-Kino in Innsbruck eine Neuinterpretation der Tragikkomödie. Maestra Nathalie Stutzmann gibt ihr Met-Debüt, Peter Mattei ist ein geradezu magnetisch anziehender Don Giovanni. Beginn ist um 19 Uhr. Mehr Infos gibt es HIER.

📽️ Video | Mozart's Oper neuinterpretiert von Ivo van Hove

🎹 ➤ Anna Maurer – Jazz Quartett in Achenkirch: Anna Maurers zahlreiche Auftritte im In- und Ausland, Preise, CD-Aufnahmen und Auszeichnungen zeugen von ihrem Können als junge Künstlerin. Am Samstag tritt sie als Pianistin und Sängerin zusammen mit Christian Maurer (Saxophon), Wolfgang Rainer (Drums) und Robert Riegler (Bass) als Jazz Quartett auf und wird das Alte Widum in Achenkirch mit erdigen Grooves und jazzigen Improvisationen füllen. Infos und Tickets gibt es HIER.

🍝 La Traviata in Innsbruck: La Traviata ist eine der beliebtesten und meistaufgeführten Opern Verdis. Gespielt wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln, Beginn ist um 19 Uhr im Großen Haus des Landestheather in Innsbruck. Karten gibt es HIER.

📅 SONNTAG (21. Mai)

🎺➤ Remembering Martin Nitsch im Treibhaus Innsbruck: Die Tiroler Jazzszene erinnert sich an einen ihrer Großen (1970 - 2018) mit Music for the Life Quintet. Die zehn Stücke, die an diesem Abend gespielt werden, sind die letzten die Nitsch komponiert hat. Gespielt wird ab 20 Uhr im Treibhaus, mehr Infos und Tickets HIER.

In memoriam Martin Nitsch: Am Sonntagabend werden in Gedenken an den Jazzmusiker seine letzten Werke im Treibhaus gespielt. © musik museum