Fußgängerin trat plötzlich auf die Straße: Motorradfahrer stürzte in Innsbruck schwer

Innsbruck – Nach Zeugen eines Unfalls sucht aktuell die Innsbrucker Polizei. Ein 21-jähriger Motorradfahrer war am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr in der Erzherzog-Eugen-Straße unterwegs. Beim Schutzweg auf Höhe der Schubertstraße bremste er ab, in diesem Moment trat eine unbekannte Fußgängerin zwischen den parkenden Fahrzeugen auf die Straße.