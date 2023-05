Schwazer Handballern gelang Revanche gegen Bärnbach/Köflach

Schwaz – Mit einem 35:28-(19:17)-Heimsieg schoss sich Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Mittwochabend in der Osthalle für ein intensives Wochenende ein. Denn die geglückte Revanche nach der Auftaktniederlage in der HLA-Abstiegsrunde gegen Bärnbach/Köflach soll nur der Anfang gewesen sein.