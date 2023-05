Feuer in Wiener Votivparkgarage war gelegt

Ein Brand am Mittwochabend in der Votivparkgarage in Wien-Alsergrund ist offenbar gelegt worden. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass müsse man "laut derzeitigen Erhebungen (...) aufgrund der Umstände am Brandplatz von einer Vorsatztat ausgehen", wie sie am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Demnach soll eine "bislang unbekannte Person (...) einen Brand im Bereich einer batteriebetriebenen Fahrradabstellstation gelegt haben". Nähere Informationen gab es zunächst nicht.