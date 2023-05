Nach Unwettern mit neun Toten herrscht in Emilia Romagna Chaos

Bologna – Nach den schweren Unwettern in Norditalien mit neun Toten kämpft die Adria-Region Emilia Romagna mit chaotischen Zuständen. Vor allem im Raum der Hafenstadt Ravenna wurden wegen Überschwemmungen große Schäden gemeldet. Nachdem mehrere Flüsse über die Ufer traten, musste die Feuerwehr wiederholt zur Rettung von Menschen in überfluteten Gebäuden ausrücken.

Mehrere Häuser und Betriebe in der Provinz Ravenna wurden wegen Überschwemmungsgefahr geräumt. Die Stadtverwaltung von Ravenna forderte mit Unterstützung der örtlichen Polizei die Bürger, die in der Nähe von Flüssen wohnen, auf, sich in die oberen Stockwerke zu begeben, wie italienische Medien berichteten. Angeboten wurden für die evakuierten Personen Unterkünfte in Sporthallen. In der Kleinstadt Castel Bolognese, in der es Probleme mit der Trinkwasserversorgung gab, wurden mehrere Bürger aus ihren Wohnungen evakuiert. Trinkwasser wurde mit einem Tankwagen verteilt.