52 Firmen, mehr als 40 Anzeigen: Aktion scharf der Finanzpolizei am Bau in Tirol

In Tirol nahmen 39 Mitarbeiter der Finanzpolizei an der Aktion teil. Sie kontrollierten in 52 Betrieben 167 Dienstnehmer. Insgesamt gab es 46 Anzeigen wegen verschiedener Delikte wie nicht ordnungsgemäßer Anmeldung zur Sozialversicherung, Sozial- und Lohndumpings sowie wegen unbefugter Gewerbeausübung.

„Das zeigt, dass regelmäßige Kontrollen wichtig sind“, so Martin Amon von der Finanzpolizei in Innsbruck. Die Zahl der entdeckten Fälle bleibe im Großen und Ganzen konstant, so Amon. Ein besonders dreistes Vorgehen entdeckten die Beamten auf einer Baustelle im Bezirk Landeck. Als die Finanzpolizei dort auftauchte flüchteten die vier Arbeiter. Nachdem die Männer ausfindig gemacht wurden, stellte sich heraus, dass drei von ihnen in Österreich wohnhafte Asylwerber mit Aufenthaltsrecht, jedoch ohne Zugang zum Arbeitsmarkt waren. Ein vierter entpuppte sich als ein 19-jähriger staatenloser Palästinenser, der illegal in Österreich war. Den Unternehmer erwarten nun – neben den Anzeigen wegen AuslBG und ASVG in Höhe von insgesamt mehr als 10.000 Euro – auch eine Prüfung durch das Finanzamt und ein Finanzstrafverfahren, da er seit 2016 zwar als Unternehmer tätig ist, aber keine Steuern erklärt.