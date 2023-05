Weerer Feuerwehr-Fahrzeug bei Überschwemmungen in Zadar im Einsatz

Weer, Zadar – Knapp 800 Kilometer legte ein Tanklöschfahrzeug der Weerer Feuerwehr im Rahmen der Feuerwehrpartnerschaft Tirol-Kroatien zurück. Dienstag wurde es im Beisein von LR Astrid Mair an die Freiwillige Feuerwehr Sveti Filip i Jakov in Zadar übergeben. Noch vor der offiziellen Übergabe stand es bereits im Einsatz: Nach den schweren Überschwemmungen in der Region Zadar wurde das Weerer Fahrzeug für das Auspumpen in Gebäuden eingesetzt. Bisher wurden insgesamt über 230 Fahrzeuge aus Tirol an kroatische Feuerwehrwachen übergeben. (TT)