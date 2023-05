Lenker prallte nach Fahrerflucht in Gries mit Auto gegen Baum und flüchtete erneut

Gries am Brenner – Gleich zwei Mal Fahrerflucht beging ein 28-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag in Gries am Brenner. Zunächst verursachte der Mann gegen 2 Uhr einen Parkschaden und fuhr davon, berichtet die Polizei. Im Zuge einer Fahndung stieß eine Streife der Polizeiinspektion Steinach auf das Fahrzeug des Mannes: Es hing in einem Graben. Das Auto war frontal gegen einen Baum geprallt, der dadurch auf die Fahrbahn gestürzt war.