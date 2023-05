Raab appelliert: 60 Euro Zusatzgeld „zum Wohle der Kinder“ einsetzen

Die Familienministerin unterstreicht, Erwerbsarbeit sei das „beste Mittel gegen Armut.

Wien – Nachdem die Regierung zusätzliche finanzielle Unterstützung für sozial Schwächere beschlossen hat, wartet Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) nun mit der Botschaft an die Empfänger auf, dass die Zahlungen "im Sinne der elterlichen Verantwortung auch zum Wohle der Kinder für diese gut eingesetzt werden". Zudem unterstrich Raab am Donnerstag in einer Aussendung, dass "das beste Mittel gegen Armut" Erwerbsarbeit sei.





Die türkis-grüne Koalition hatte am Mittwoch ein Maßnahmenpaket gegen die Teuerung präsentiert, von dem insbesondere Familien mit Kindern profitieren sollen. Bezieher von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe oder Ausgleichszulage erhalten bis Ende 2024 pro Kind 60 Euro zusätzlich. Dieselbe Leistung bekommen auch Alleinerziehende, die Einkünfte unter 2.000 Euro brutto pro Monat aufweisen – sowie Sozialhilfebeziehende ohne Kinder (diese aber nur bis Ende 2023). Das Gesamtpaket kostet rund 500 Millionen Euro. Nach APA-Informationen waren nicht alle Teile der ÖVP, die gerne das Mantra "Leistung muss sich wieder lohnen" beschwört, von diesen Maßnahmen angetan.

Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und wir unterstützen sie dabei in Krisenzeiten. Wichtig ist, dass die Gelder auch für die Kinder verwendet werden. amilienministerin Susanne Raab (ÖVP)

Am Donnerstag betonte Raab nun in einer Aussendung, dass die beschlossenen Maßnahmen für die Unterstützung von Kindern in Zeiten von hoher Inflation und Teuerung helfen sollen. "Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und wir unterstützen sie dabei in Krisenzeiten. Wichtig ist, dass die Gelder auch für die Kinder verwendet werden." Man dürfe in der Debatte außerdem "nicht auf den Faktor Arbeit vergessen", meinte Raab, "denn das beste Mittel gegen Armut ist und bleibt die Erwerbsarbeit". Der Sozialstaat könne "als Auffangnetz dauerhaft nur finanziert werden, wenn alle, die können, auch arbeiten gehen", erklärte Raab.

Mehr zum Thema:

"Um jetzt in dieser besonders schwierigen Phase der hohen Teuerung zu helfen, haben wir umfassende Maßnahmen gesetzt. Langfristig muss es aber immer das Ziel sein, dass man für seinen Lebensunterhalt selbst aufkommen kann, ein Einkommen hat, von dem man leben und finanziell unabhängig sein kann", unterstrich Raab. "Gerade in Zeiten von hohem Arbeitskräftemangel gibt es viele Chancen am Arbeitsmarkt, die es zu nützen gilt", ließ die Ministerin wissen.

Momentum Institut: Paket noch nicht ausreichend