Jubel nach Hole-in-One: Ex-Real-Star Gareth Bale gelingt Golf-Kunststück

San Diego - Ex-Fußballstar Gareth Bale kann es auch mit dem Golf-Schläger. Der 33 Jahre alte Waliser veröffentlichte am Donnerstag auf seiner Instagram-Seite ein Video, mit einem von ihm direkt verwandelten Golf-Abschlag - einem sogenannten Hole-in-One. "Erstes Hole-in-One überhaupt", schrieb Bale nach seinem umjubelten Kunststück am dritten Loch des Südkurses des Torrey Pines Golf Course nördlich von San Diego.