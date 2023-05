ÖOC-Athletenkommission lehnt Wahlvorschlag ab

Wien - Der medial bekannt gewordene Wahlvorschlag für die Vorstandswahl des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) am 14. Juni hat die Athletenkommission zum Handeln bewogen. "Wir glauben, dass wir was tun müssen. Wir warten auf eine Rückmeldung der Wahlkommission", sagte der Vorsitzende der Athletenkommission, Matthias Guggenberger zur APA - Austria Presse Agentur. Konkret geht es um die Unterrepräsentation der Wintersportverbände sowie die Festlegung auf die Vizepräsidenten.

Dass ein Mittwochabend von der Athletenkommission an den Wahlausschuss geschicktes Schreiben innerhalb einer halben Stunde an die Öffentlichkeit gelangte - die Kleine Zeitung hatte daraus berichtet - ärgerte Guggenberger ebenso, wie dass "ein Wahlvorschlag in der Zeitung steht". Dieser sieht laut Kurier eine Verjüngung - u.a. scheidet Peter Schröcksnadel (Ski) aus - und Erhöhung der Frauen-Quote vor, wogegen die Athletenkommission freilich nichts einzuwenden hat. Bewerbungen waren bis 24. März möglich, laut Kurier gab es 23 für elf Positionen im Vorstand.