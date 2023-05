23 Jahre nach Bankraub in Innsbruck: Verdächtiger in Mailand festgenommen

Im Mai 2000 überfielen drei Männer eine BTV-Filiale in Innsbruck. Während zwei Täter noch immer auf der Flucht sind, konnte ein 54-Jähriger mittels DNA-Abgleich ausgeforscht werden. Es ist nicht die einzige Tat, die dem Mann zur Last gelegt wird.

Innsbruck, Salzburg, Mailand – Die Polizei hat in Mailand einen 54-jährigen Italiener festgenommen, der vor 23 Jahren in Innsbruck und Salzburg bewaffnete Raubüberfälle begangen haben soll. Ihm wird zur Last gelegt, in Innsbruck eine Bank und in Salzburg ein Juweliergeschäft ausgeraubt zu haben, bestätigte Innsbrucks Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr. Der Mann, der mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden war, wurde zudem in Italien wegen Raubüberfällen und eines Mordversuchs gesucht.