Endlich Frühsommer in Tirol: Sonne und bis zu 27 Grad am Wochenende

Sonnencreme, kurze Hose, T-Shirt: drei Dinge, auf die man in den nächsten Tagen nicht verzichten kann. Denn es wird warm. Richtig warm. Schon ab Freitag zeigt sich der Mai von seiner sonnigen Seite.

Innsbruck – Es ist fast nicht zu glauben, aber: Der Dauerregen hat ein Ende. Und am Sonntag gibt es dann endlich den heiß ersehnten Sommertag mit bis zu 27 Grad.





Was sich mit dem einen oder anderen Sonnenstrahl zu Christi Himmelfahrt abgezeichnet hat, setzt sich am Freitag fort: Die Wolken über Tirol werden weniger und lassen der Sonne immer mehr Platz. Wenn es doch noch einzelne Schauer geben sollte, dann im Bereich der Kalkalpen oder direkt am Hauptkamm, so die Prognose der Geosphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen in Österreich bei 4 bis 10 Grad, die Nachmittagstemperaturen erreichen 14 bis 21 Grad, am wärmsten ist es im Westen.

Der mäßige Südföhn sorgt auch am Samstag für recht sonnige Verhältnisse in Nordtirol. Ein bisschen weniger Glück hat Osttirol, hier sind die Wolken dichter und Schauer wahrscheinlicher. Am Nachmittag kann es dann im Außerfern den einen oder Schauer samt Blitz und Donner geben. Das Quecksilber klettert wieder ein bisschen weiter hinauf: Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 24 Grad.

Ab Sonntag wird es sommerlich

Sonnencreme und kurze Hose sind dann am Sonntag Pflicht – in Tirol und in ganz Österreich: Die Sonne lacht vom Himmel, bis zum Nachmittag spenden die einzelnen Wolkenfelder maximal ein wenig Schatten. Zum Abend hin kann es dann örtlich einen kleinen Schauer geben. Und endlich wird es richtig warm: Bis zu 27 Grad – sagen die Wetterexperten – können es werden. Und damit wär's ein echter Sommertag.

Und nach den aktuellen Wettermodellen wird es nicht der letzte sein in diesen Tagen. Auch am Montag und Dienstag zeigen die Thermometer im ganzen Land 20 bis 27 Grad an. Es werden wohl fast perfekte Frühsommertage.

Lawinengefahr in höheren Lagen