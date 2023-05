Auffahrunfall in Going am Wilden Kaiser: Drei Personen leicht verletzt

Going am Wilden Kaiser – Drei Leichtverletzte forderte ein Auffahrunfall am Donnerstag in Going am Wilden Kaiser. Laut Polizei war eine 20-Jährige kurz vor 10 Uhr auf der Loferer Straße (B187) in Richtung St. Johann unterwegs, als sie aufgrund des Tempolimits abbremste. Obwohl sie nur leicht abbremste, „führte ihr Pkw aus bislang unbekannter Ursache eine Vollbremsung durch", so die Beamten.