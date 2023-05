Oberperfuss greift nach den Sternen: Finale im Kerschdorfer Tirol Cup steht fest

Prutz, Imst – Das Finale im Kerschdorfer Tirol Cup steht fest: Oberperfuss besiegte im Halbfinale am Donnerstag Prutz/Serfaus klar mit 4:1 und fordert am 28. Mai in Mayrhofen den großen Favoriten Imst.

Schon am Vortag war der SC Imst mit einem beeindruckenden 5:1-Sieg über den FC Kufstein in das Finale eingezogen. Und auch wenn sich Trainer Bernhard Lampl in seiner gewohnten Art („Du kennst mich ja“) über einen Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit ärgerte, war die erste – mit fünf Volltreffern – gut genug, um am Ende den Spielern doch einige freie Tage zuzugestehen. Nicht nur Doppeltorschütze Flo Jamnig verabschiedete sich noch in der Nacht in einen Kurzurlaub. „Das haben sich die Jungs verdient.“ Schon kommenden Mittwoch wartet aber das nächste prestigeträchtige Spiel: ein Derby gegen Telfs. Da können sich die Imster einspielen, damit sie dann am 28. Mai den ersten Titel in der noch kurzen Lampl-Ära einfahren können. Das muss das Ziel sein, ohne Wenn und Aber.