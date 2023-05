Rätseln über die ukrainische Gegenoffensive: Hat die Testphase bereits begonnen?

Bilder, die die katastrophale Lage in Bachmut zeigen: Links im Mai 2022 aufgenommen, rechts am 15. Mai 2023.

"Ich würde zu der Interpretation tendieren, dass die Ukraine versucht, die russischen Streitkräfte in Bachmut festzusetzen, um sie zu zwingen, an einem bestimmten Punkt der Front zu bleiben", sagt Ivan Klyszcz vom Thinktank ICDS in Estland. Gleichzeitig könnte die Ukraine andernorts angreifen. "In den russischen Militärkanälen kam kürzlich Panik auf wegen angeblicher ukrainischer Bewegung auf Stellungen in den von den Russen kontrollierten Gebieten", sagt Klyszcz. Doch diese Quellen seien "nicht immer zuverlässig".