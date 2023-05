Europacup-Endspiele stehen fest: Roma fordert Sevilla, Florenz trifft auf West Ham

Ein 0:0 reichte der AS Roma gegen Leverkusen zum Europa-League-Finaleinzug. Dort wartet Rekord-Titelträger Sevilla auf Mourinhos Elf.

Leverkusen, Sevilla – Wenn José Mourinho selbstlos davon spricht, es gehe nicht um ihn, sondern um den AS Roma, dann wird so mancher wohl skeptisch die Augenbraue nach oben ziehen. Welches Team „The Special One“ auch bisher trainiert hat, der Portugiese stand immer im Mittelpunkt. Mit dem 0:0 in Leverkusen fixierten die Römer am Donnerstag den Finaleinzug. Der Gegner kommt aus Spanien und heißt FC Sevilla.





Letzte Ausfahrt: Für die Roma war bereits vor dem Anpfiff klar, wenn man in der kommenden Saison die Champions-League-Hymne hören will, dann wird das wohl nur mehr über den Gewinn der Europa League gehen. Denn in der Serie A hat man auf Lazio Rom (4.) – drei Runden vor Schluss – bereits sechs Punkte Rückstand. Ob Mourinho in der kommenden Saison noch in der Coachingzone der Römer stehen wird, darf bezweifelt werden. Der Star-Trainer wird immer wieder mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

Am grünen Rasen sah man vor allem eines: Mourinhos Abwehr-Bollwerk. Mit gerade einmal 20% Ballbesitz. Die Leverkusen-Elf kam zu guten Chancen: Diaby (12.) traf die Latte und zweimal klopfte Demirbay (19., 27.) bei den Römern an. Es fehlte der Elf von Xabi Alonso in Summe aber der letzte Nachdruck.

Die Roma parkte den Bus und Leverkusen biss sich, trotz 20 (!) Abschlüssen, die Zähne aus. Der torlose Abend brachte die Römer zum fünften Mal in ein europäisches Endspiel. Und mit seinem möglichen Titelgewinn in Budapest würde Coach Mourinho (6. internationaler Titel) zum alleinigen Rekord-Trainer aufsteigen.

Spät aber doch: Wohl nicht nur die Juventus-Turin-Fans dürften sich bei der Aufstellung von Coach Massimiliano Allegri die Augen gerieben haben: Chiesa, Vlahovic und Kostic saßen im Rückspiel in Sevilla nur auf der Bank. Trotzdem ging es hin und her: Einen Flugkopfball von Ocampos (24.) konnte Juve-Goalie Szczesny gerade noch so retten. Auf der Gegenseite versuchte es Di Maria (28.) mit einem Heber und Kean (34.) traf wenig später den Außenpfosten.

Sevillas Erik Lamela (r.) sorgte in der Verlängerung für die Entscheidung gegen Juventus Turin. © AFP

Kurz vor dem Halbzeitpfiff räumte dann Cuadrado Sevillas Gil ab – trotz klarem Kontakt zeigte Schiedsrichter Makkelie aber nicht auf den Elfmeterpunkt. Und auch der „VAR“ meldete sich nicht. Da war selbst Sky-Experte Alfred Tatar sprachlos: „Da fällt sogar mir nichts mehr ein.“

In Hälfte zwei wechselte Coach Allegri (64.) Goalgetter Vlahovic ein. Und der Serbe (65.) traf nur eine Minute später. Doch Sevilla nützte die Wut über den Gegentreffer und Suso (71.) machte per Weitschuss das 1:1. Eine Verlängerung musste her. Und da sorgte Lamela (95.) per Kopf gleich für klare Verhältnisse für den Rekord-Europa-League-Sieger aus Spanien. Danach fiel der „Alten Dame“ nicht mehr viel ein – Sevilla stand Kopf.

West Ham und Fiorentina bestreiten Conference-League-Finale West Ham United und Fiorentina spielen am 7. Juni in Prag um den Titel in der Fußball-Conference-League. Die Italiener vermieden beim 3:1 nach Verlängerung in Basel dank eines Treffers von Antonin Barak in der 129. Minute den drohenden Elfmeterkrimi. Nach 90 Minuten hatte es 2:1 für Fiorentina (gesamt 3:3) gestanden. West Ham siegte nach dem 2:1 in London auch im Auswärtsspiel in Alkmaar mit 1:0. Damit stellt die italienische Serie A neben Inter Mailand (Champions League) und AS Roma (Europa League) drei Finalisten in den UEFA-Clubbewerben. Die Fiorentina könnte der Roma als zweiter Sieger der noch jungen Conference League nachfolgen. Auf einen internationalen Titelgewinn warten die Florentiner seit 1966, als sie den Mitropacup gewonnen haben. Für West Ham geht es um die erste europäische Trophäe seit dem Gewinn des Cups der Cupsieger 1965.