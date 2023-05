G7-Gipfel begann mit Gedenken an Opfer von Hiroshima

Die sieben großen demokratischen Industrienationen haben am Freitag im japanischen Hiroshima ihr diesjähriges Gipfeltreffen begonnen. Zum Auftakt empfing der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida die anderen Staats- und Regierungschefs der G7 zu einem Besuch im Friedensmuseum, das an den US-Atombombenangriff am 6. August 1945 erinnert. Die Bombe hatte auf einen Schlag 70.000 Menschen getötet, Zehntausende weitere starben später.