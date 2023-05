513.812 Kilometer mit der Bahn: Tiroler Beamte, die aufs Klima schauen

Zehn Tiroler Schulklassen messen sich am 23. Mai beim Landesfinale im Zivilschutz. Rund 350 SchülerInnen werden bei der 22. Kindersicherheitsolympiade in der Arena Kufstein dabei sein. Die Gewinnerklasse nimmt anschließend beim Bundesfinale am 20. Juni 2023 in Wien teil. „Gerade in Sachen Sicherheit ist es wesentlich, bereits den Kleinsten die wichtigsten Handgriffe der Ersten Hilfe zu vermitteln“, sagt Sicherheits- und Jugendlandesrätin Astrid Mair von der ÖVP. (TT)