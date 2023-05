Bankhaus Spängler will in Tirol weiter expandieren, hohe Zinsverluste bleiben

Innsbruck – Die älteste Privatbank Österreichs (Gründung im Jahr 1828 in Salzburg) meldet für das letzte Jahr trotz des sehr krisenhaften Umfelds das beste Ergebnis ihrer Geschichte, betont Bank-Vorstandssprecher Werner G. Zenz. Das Betriebsergebnis habe um 16 Prozent auf 11,4 Mio. Euro zugelegt, der risikobereinigte Gewinn (EGT) sogar um 65 Prozent auf 12,5 Mio. Euro. Das Kundenvolumen an Einlagen, Krediten und Wertpapieren beträgt weiterhin rund 9,7 Mrd. Euro.

Das Bankhaus Spängler hat insgesamt rund 270 Mitarbeiter in insgesamt neun Standorten in Stadt und Land Salzburg, Linz, Wien, Graz, Kitzbühel und Innsbruck. In Tirol betreue man ein Volumen von 600 Mio. Euro, die beiden Standorte trugen laut Zenz Betriebserträge von fast 3,5 Mio. Euro bei. Der Standort in Innsbruck wurde erst 2021 eröffnet, seither hat man bereits 150 Kunden mit einem Volumen von 200 Mio. Euro gewonnen. Und man wolle in Tirol weiter expandieren und zulegen, sagt Zenz. Daher wolle man das derzeit neunköpfige Tiroler Team auch personell noch verstärken.