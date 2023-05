„Pint of Science“: Ein Prost auf die Wissenschaft in Innsbruck

Innsbruck – Wie werden Sterne geboren? Was sind nachhaltige Alternativen zu Plastikflaschen? Wie hängt unser Immunsystem mit der mentalen Gesundheit zusammen? Welchen Einfluss hat Musik auf die Partnerwahl? Und wie sicher sind Kryptowährungen? All das sind spannende Fragen, mit denen sich WissenschafterInnen in Innsbruck beschäftigen – wovon eine breitere Öffentlichkeit aber oft wenig mitbekommt. Das Wissenschaftsfestival „Pint of Science“ rückt die Forschenden und ihre vielfältigen Tätigkeitsfelder vom 22. bis 24. Mai ins Rampenlicht – auf ungewöhnliche Weise.

Jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr kann man in angesagten Innsbrucker Lokalen und Cafés – Wohnzimmer Bar, Elfriede, Tribaun, Cool Run Inn, Café Brennpunkt, Zur Eiche – bei einem kühlen Getränk in aktuelle Forschungsfragen eintauchen. Über 30 WissenschafterInnen – von Astrophysik über Ökologie bis Krebsforschung – präsentieren bei 18 Veranstaltungen ihre Arbeit und deren gesellschaftliche Auswirkungen in unterhaltsamer Form. Vorwissen ist beim Publikum nicht nötig, das Festival richtet sich an alle, die an Wissenschaft interessiert sind – und möchte diese explizit aus dem Elfenbeinturm holen.





„Uns ist wichtig zu zeigen, dass Wissenschaft und Forschung für uns alle relevant sind und Auswirkungen auf unsere Lebensweise haben“, erklärt Sarah Embacher, Leiterin von Pint of Science in Innsbruck.