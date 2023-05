Heftiges Erdbeben nahe Neukaledonien: Warnung vor Tsunami

Noumea – In der Nähe der Inselgruppe Neukaledonien hat es ein heftiges Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke am Freitag auf 7,7. Das Frühwarnsystem gab eine Tsunami-Warnung aus - unter anderem für Neukaledonien, Vanuatu und Fidschi, in der zunächst von bis zu drei Meter hohen Wellen in Vanuatu die Rede war, Später relativierte die Behörde: Sie rechnete nur noch mit maximal einem Meter Höhe in Vanuatu und 0,3 Meter in anderen Pazifikstaaten, u.a. Fidschi.