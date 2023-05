18. Architekturbiennale in Venedig: Die Baustelle wird zum Exponat

Mit „Labor der Zukunft“ wird die 18. Architekturbiennale morgen in Venedig eröffnet. Insgesamt sind 63 Länder, auch Österreich, mit dabei.

Venedig – Durch die Architekturbiennale, die diesen Samstag für das Publikum eröffnet wird, soll die Lagunenstadt bis 26. November zum „Labor der Zukunft“ werden. In dem nach dem Willen der diesjährigen Kuratorin, der in Schottland geborenen und in Ghana aufgewachsenen Architektin Lesley Lokko, die ganz großen Fragen zukünftigen Bauens bzw. des nachhaltigen Zusammenlebens zu stellen.





In der von Lokko kuratierten sechsteiligen Ausstellung am Beispiel von 89 jungen Positionen aus Afrika. Sei Afrika doch der jüngste Kontinent, der sich am schnellsten urbanisiert, wobei dieses rasche und weitgehend ungeplante Wachstum auf Kosten der Umwelt und Ökosysteme passiere, was Afrika zu den Hauptverursachern des Klimawandels mache, so die 59-Jährige.

Angesichts dieser Schwerpunktsetzung kommt die Vergabe des Goldenen Löwen der 18. Architekturbiennale morgen an den nigerianischen Künstler, Designer und Architekten Demas Nwoko nicht unerwartet. Ist er doch einer, der schon lange die Abhängigkeit seines Heimatlandes vom Westen in Bezug auf importierte Materialien und Waren kritisiert bzw. für die Nutzung lokaler Ressourcen plädiert.

63 Länder, darunter Österreich, werden sich in den Giardini, im Arsenale oder verteilt über ganz Venedig präsentieren. Erstmals seit 2014 ist auch die Ukraine wieder mit dabei, während der russische Pavillon geschlossen bleibt. Der von Architekt Hermann Czech gemeinsam mit dem Wiener Architekturkollektiv AKT kuratierte Österreich-Pavillon kommt aber nicht so daher wie geplant. Ist die Idee, die Giardini-Mauer hinter dem Pavillon zu öffnen bzw. zu überbrücken, um auf diese Weise eine Hälfte des Pavillons für die Bevölkerung des angrenzenden Stadtteils frei zugänglich zu machen, nicht aufgegangen.

Gescheitert am Nein der städtischen Behörden als Grundeigentümer mit der Begründung, dass das Giardini-Gelände als Ganzes als Denkmal gilt und durch den geplanten Eingriff ein Teil von diesem sozusagen privatisiert werden würde, so AKT. Offensichtlich aus Angst, „auf diese Weise einen Präzedenzfall zu schaffen. Wobei wir einen juristisch bindenden Bescheid bis jetzt nicht in der Hand haben, es natürlich jederzeit weitergehen könnte.“

Mit der Konsequenz, dass nun die Verhinderung des ursprünglichen Projekts zum Thema gemacht wird. Indem das Setting sozusagen eine eingestellte Baustelle ist. Die als open space gedachte Hälfte des Hauptraums unzugänglich bleibt und somit zum Exponat wird. „Möbliert“ mit Versatzstücken wie die bereits gebaute Tribüne für die hier nun nicht stattfindenden Veranstaltungen oder den Treppenturm zum Hof als Zugang zur nicht gebauten Brücke. In dem zugänglichen Teil des Österreich-Pavillons wird „Partizipation“ verhandelt. Den Gründungsgedanken der Architekturbiennale aufgreifend, den problematischen Zustand von Venedig als Stadt durchzudeklinieren. Eine Stadt, die von immer weniger „normalen“ VenezianerInnen bewohnt wird. Auch als Konsequenz von Großveranstaltungen, wie es Biennalen sind.

Ungewöhnlich wie der österreichische Beitrag zur heurigen Architekturbiennale sind auch die dafür Verantwortlichen: Das 17-köpfige Wiener Architekturkollektiv AKT gemeinsam mit dem 86-jährigen Architekten Hermann Czech. Einer der AKT-Mitglieder wird während der gesamten Biennale als direkter Ansprechpartner vor Ort sein.