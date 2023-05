Abstiegskracher in Ried: WSG Tirol drückt Altach die Daumen

Wattens, Ried – Natürlich blickt auch die Abordnung der WSG Tirol heute (19.30 Uhr, live Sky) gespannt ins Innviertel, wo das Kellerduell zwischen der SV Ried und SCR Altach wartet. Was sich dabei wohl jeder im Lager der Tiroler wünscht, wäre ein Sieg der Altacher, denn dann wäre die WSG schon vor dem Anpfiff in Lustenau gerettet. „Da sind wir schon egoistisch. Aber daheim ist Ried wohl leichter Favorit“, bestätigte gestern Manager Stefan Köck. Ein Punkt in den restlichen drei Partien (Lustenau, WAC, Altach) würde aber definitiv genügen.