Behörde stoppt kostenloses Streaming bei Mobilfunktarifen

Wien – Musik und Filme online zu konsumieren oder Chat-Dienste zu nutzen, ohne das Datenkontingent zu belasten, gehört in Österreich der Vergangenheit an: Das sogenannte Zero-Rating wurde hierzulande eingestellt. Damit ist Österreich eines der ersten europäischen Länder, in denen Zero-Rating abgeschafft wurde, wie die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH am Freitag in einer Aussendung mitteilte.