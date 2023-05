Versuchter Raub in Innsbruck: Drei Unbekannte bedrängten 17-Jährigen

Zu Christi Himmelfahrt wurde ein 17-Jähriger von drei unbekannten Männern auf der Sillbrücke in Innsbruck bedrängt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Innsbruck – Ein 17-jähriger Österreicher war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Sillbrücke in Richtung Kärntnerstraße unterwegs, als er plötzlich von drei männlichen Personen bedrängt wurde. Sie drückten den 17-Jährigen an das Brückengeländer und verlangten von ihm, mitgeführte Tabakwaren auszuhändigen.