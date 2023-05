Streiks an Italiens Flughäfen: 13 Flüge aus Wien fallen aus, ab Samstag wieder Normalbetrieb

Wien – Nicht nur in Deutschland, auch in Italien behindern Streiks den Flugverkehr. Am Freitag fielen nach einer Arbeitsniederlegung der Bodenabfertigungsbeschäftigten einige Flüge von Wien nach Italien aus, wie die AUA und der Flughafen Wien auf APA-Anfrage mitteilten. Alleine bei der AUA waren elf Flüge betroffen, bei Ryanair ein Hin- und Rückflug nach Mailand. Abgesehen davon drohten auch Verspätungen bei Italien-Flügen.