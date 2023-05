Paragleiter blieb in 30 Meter hohem Baum hängen: Bergretter kamen zu Hilfe

Mayrhofen – Ein 59-jähriger Oberösterreicher flog am Freitag mit seinem Gleitschirm von der Nasenalm (Hochschwendberg/Hippach) in Richtung des Landeplatzes Bruggerstube in Mayrhofen. Doch aufgrund eines Flugfehlers machte der Pilot gegen 11.30 Uhr eine unfreiwillige Zwischenlandung in der Baumkrone einer 30 Meter hohen Fichte.