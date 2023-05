Neptun zieht in der Schwemm ein: Walchsee ist Tiroler Landessieger

Walchsee – Die Moorlandschaft Schwemm ist einmalig und nun auch preisgekrönt. Die Gemeinde Walchsee wurde für ihr Engagement um das Naturparadies mit dem Neptun Staatspreis ausgezeichnet und darf sich nun Wassergemeinde nennen. „Wasser und Wasser erleben stehen in Walchsee im Zentrum“, betont Bürgermeister Ekkehard Wimmer.

Bereits vor 20 Jahren wurde die Schwemm als Natura-2000-Gebiet ausgewiesen und 65 Hektar Moorgebiet unter Schutz gestellt. 400.000 Euro wurden investiert, um diese Moorlandschaft erlebbar zu machen. „Tirol hütet seinen Wasserschatz auf vielfältige Weise. Ob Trinkwasser höchster Güte aus dem Wasserhahn, Seen mit bester Wasserqualität oder auch Moorlandschaften wie die Schwemm – das kostbare Gut Wasser ist in Tirol und insbesondere in der Gemeinde Walchsee auf vielfältige Weise erlebbar“, gratuliert LHStv Josef Geisler anlässlich der offiziellen Übergabe der Auszeichnung zum Landessieg.