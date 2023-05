Altach rettet mit Sieg gegen Ried die WSG: Klassenerhalt auf der Couch

Nach einem 1:0-Auswärtssieg von Altach in Ried bleibt die WSG Tirol weiter in der Bundesliga. Das Gastspiel in Lustenau kann man heute (17 Uhr) ganz entspannt angehen.

Wattens – Es war jetzt nicht so, dass Thomas Silberberger am Freitag im Mannschafts­hotel mit dem Altach-Trikot vor dem TV-Gerät saß. Aber natürlich hoffte die WSG-Abordnung auf einen Sieg der Vorarlberger. „Ein Klassenerhalt auf der Couch, das wäre schon einmal etwas anderes“, grinste der Wörgler vor der Fahrt über den Arlberg. Und so kam es am Ende auch.





Und so brauchen die Tiroler am Samstag keinen Punkt, um allen Wahrscheinlichkeitsrechnungen aus dem Weg zu gehen. „Ich glaube trotzdem, dass wir den in Lustenau holen“, betonte der Coach zuvor: „Aber wir sind ohnehin gut beraten, nach vorne zu schauen.“ Denn auf die Tabellenspitze fehlen gerade einmal fünf Zähler. „Mit einem Dreier würde sich das Feld zusammenschieben. Unser Ansatz muss es sein, in Lustenau auf drei Punkte zu spielen.“ Was man dafür braucht, beantwortet jener Mann, der den letzten WSG-Treffer gegen Lustenau erzielte: „Wir brauchen Mut, das ist das Wichtigste“, betonte Angreifer Thomas Sabitzer. „Wir fahren nicht dorthin, um einen Punkt zu holen. Wir wollen drei Punkte.“

Natürlich, aber der ganzen Mannschaft würde ein Erfolgserlebnis gut tun. Es waren keine einfachen Wochen. Thomas Silberberger (WSG-Trainer)

Dass der 22-Jährige nun schon fünf Spiele auf ein persönliches Erfolgserlebnis wartet und auch daran zu knabbern scheint, war dem „Sabi“ zuletzt auch bei einigen vergebenen Chancen anzusehen. „Natürlich, aber der ganzen Mannschaft würde ein Erfolgserlebnis gut tun. Es waren keine einfachen Wochen.“ Der Klassenerhalt ist fix, jetzt können auch wieder „persönliche Dinge nach vorne rücken“.

Die WSG fuhr also voll fokussiert über den Arlberg, wo es allerdings zuletzt wenig zu holen gab. Der letzte Sieg (3:0 in Altach) im Nachbarbundesland gelang im November 2021 auch dank eines Vrioni-Doppelpacks.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Verzichten müssen die Lustenauer Fans auf ein Treffen mit ihrem „speziellen Freund“ Ferdl Oswald. Für den frisch operierten Kapitän steht Benni Ozegovic zwischen den Pfosten. „Er hat unser vollstes Vertrauen. Wir haben mit ihm vier Punkte in der Qualigruppe geholt“, schloss Silberberger.

Altach nach 1:0 in Ried fast gerettet

Die Vorarlberger Fans sorgten für eine „Geisterkulisse“. © APA/EXPA/ROLAND HACKL

Das Motto im Abstiegs-Endspiel zwischen Ried und Altach trug gestern durchaus den Titel „Die Geister, die ich rief“. Die Vorarlberger Fans tauchten deswegen symbolisch ganz in gespenstischem „Weiß“ auf der Tribüne auf. Am Transfermarkt hatten beide Vereine in der Vergangenheit (viel) Luft nach oben demonstriert. Das erklärt den Abstiegskampf.

Altach-Coach Klaus Schmidt ließ „Brecher“ und Topscorer Atdhe Nuhiu auf der Bank und wollte sich mit beweglichen Angreifern durchkombinieren: Einen Spielzug wie in Minute sechs, den der durchbrechende Husein Balic initiierte, hat man von den Altachern so schon lange nicht mehr gesehen – den finale satten Schuss vom 21-jährigen Ungarn Csaba Bukta klärte aber Tin Plavotic auf der Linie. Bitter, dass das die letzte große Rettungsaktion vom baumlangen Rieder Abwehrchef war, der unmittelbar danach mit Verdacht auf Muskelfaserriss raus musste. Der zweite Hochkaräter gehörte ebenfalls den Gästen, aber Lukas Gugganig köpfelte völlig freistehend Ried-Goalie Samuel Sahin-Radlinger an (12.). Zwei (Halb-)Chancen von Rieds Speerspitze Seifedin Chabbi (8., 18.) gab’s in der ersten Halbzeit auch.

Gewinnspiel: 2 x

E-Mountainbike TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Nach der Pause fand Chabbi die erste Topchance für die überlegenen Hausherren vor, Altach-Goalie Tino Casali reagierte aber großartig (48.). Danach blieben die ganz großen Offensivaktionen, zu viel stand für beide Teams auf dem Spiel, aus.