2:4-Niederlage gegen Deutschland: Das Endspiel rückt für ÖEHV-Team immer näher

Das österreichische Eishockey-Nationaltem bestätigte den Trend und schlug sich auch am Freitag beim 2:4 gegen Deutschland ein gutes Stück weit selbst. Am Samstag (15.20 Uhr/live ORF 1) wartet WM-Gastgeber Finnland.

Tampere – „Mir fehlen die Worte“, konstatierte ORF-Experte Peter Znehnalik am Freitagabend, als die Österreicher im Mitteldrittel, das 1:3 (34.) gegen Deutschland kassierten. Es war ein „Kindergarten-Tor“, das die rot-weiß-rote Auswahl mit fünf Mann im eigenen Drittel kassierten, weil keiner den Scheibenführenden Stachiowak attackierte.

Die Geschenke an den großen Nachbarn im 80. Bruder-Duell wurden aber schon zuvor bei den ersten beiden Gegentreffen verteilt. Wie NHL-Angreifer Nico Sturm (San Jose Sharks) beim 0:1 (5.) vom Mitteldrittel aus Österreichs Verteidiger Maier und Strong vernaschte, hat man so bei dieser A-WM noch nicht oft oder gar nicht gesehen. Und nach dem zwischenzeitlichen und hochverdienten 1:1-Ausgleich durch Bernd Wolf (12.), ließ man auch Parker Tuomie beim 1:2 (17.) viel zu einfach vor Goalie David Kickert auftauchen. Schon zuvor hatten Marco Rossi und Lukas Haudum zwei Hochkaräter liegen gelassen. Aber es war wie in den WM-Partien zuvor: Die Effizienz ließ zu wünschen übrig und dem Gegner wurden das Toreschießen viel zu einfach gemacht.