Alkoholisiert und ohne Führerschein: Unfall nach Überholmanöver in Oberperfuss

Oberperfuss – Bei einem Überholmanöver kam es am Freitagabend in Oberperfuss zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 36-jähriger Deutscher lenkte laut Angaben der Polizei mittelschwer alkoholisiert und ohne Führerschein sein Auto auf der L223 in Richtung Oberperfuss. In einer leichten Rechtskurve versuchte er, einen vor ihm fahrenden Bus zu überholen.