Jeep Grand Cherokee: Mit dem Fünften fährt sich’s elektrisch

Málaga – Dem einen geht es ans Leder, dem anderen an die Antriebsart: Jeep baut das Sortiment zurzeit in großem Umfang um. Neuheiten kommen, Betagte müssen gehen. Neuestes Opfer des Modernisierungsprogramms ist der Gladiator. Der robust gezeichnete Pick-up, mit Dieselmotor betrieben, findet sich nicht mehr auf der Homepage des Importeurs. Dafür darf sich neuerdings der Avenger dort präsentieren (in Kürze auch bei den Händlern), ein vollelektrisches SUV im Kleinwagenformat. Ebenfalls neu – und schon am Markt, nach langer Wartezeit: der Grand Cherokee der fünften Generation. Damit er hierzulande (und in Europa) seinen Auftritt überhaupt absolvieren kann, hat Jeep kräftig in die Trickkiste gegriffen, da großvolumige V8-Aggregate und kernige Selbstzünder mittlerweile ein Tabu darstellen.