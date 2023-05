BMW M4 Competition: Einer für alle Schikanen

Der BMW M4 xDrive Competition vereint alles, was das Sportlerherz begehrt: 510 PS, Allradantrieb und 1850 Kilogramm Kampfgewicht.

Inzing – Natürlich gibt es beim BMW M4 Competition unzählige Dinge, die einen beeindrucken, wenn man das erste Mal hinter dem Steuer des Boliden Platz nimmt. Anders würde man es von BMWs M-Schmiede auch nicht erwarten. Am meisten überrascht waren wir allerdings von der unglaublich direkt arbeitenden Lenkung. Der M4 folgt schon der kleinsten Bewegung des Lenkrads und man könnte meinen, dass man in einem Carrera-Auto sitzt, welches stoisch der Führungsschiene folgt. Das sorgt – in Kombination mit dem potenten Antrieb – dafür, dass sich das doch recht stattliche Coupé äußerst agil anfühlt.