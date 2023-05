Granate aus Ersten Weltkrieg in Dachboden von Haus in Osttirol gefunden

Nußdorf-Debant – Bei einer Suche nach einem vermissten Erwachsenen hat die Polizei in Nußdorf-Debant einen unerwarteten Fund gemacht. Im Dachboden eines Wohnhauses stießen die Beamten am Donnerstag auf eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg. Der Entminungsdienst der Polizei rückte an, öffnete die Granate und stellte fest, dass es sich um ungefährlichen Kriegsschrott handelte. Die Granate wurde anschließend entsorgt. (TT.com)