Keine Zeit zum Durchatmen: Schwazer Erstliga-Damen mit Heimpremiere

Schwaz – Die wilde Jagd in der Tennis-Bundesliga wird nach nur einem Tag Pause heute fortgesetzt. Dabei feiern die Schwazer Erstliga-Damen Heimpremiere. Zu Gast ist der UTC Ried, der mit einem Erfolgserlebnis (4:3-Sieg in Kufstein) als Favorit in die Knappenstadt reist.





Dank Doppelstärke wollen Kitzbühels Damen den unerwarteten Erfolgslauf in der 2. Bundesliga fortsetzen. Der Aufsteiger erwartet in der ungewohnten Rolle als Tabellenführer das Team „Die Wachauer“. Zuhause serviert auch das Wörgler Damenteam und trifft dabei auf den UTC Rainbach. Heimrecht genießen schließlich auch die Telfer Herren. Im Westderby gegen Dornbirn wird ein enges Match erwartet. Wobei die Hoffnung lebt, dass Sandro Kopp nach seinem Ausscheiden beim ITF-Turnier in Reggio Emilia (im Einzel und Doppel) am Birkenberg aufschlagen wird.