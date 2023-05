Tod von Helmut Berger: Agent weist Vorwürfe von Guidato zurück

Schauspielerin Francesca Guidato hatte die Behörden zu Ermittlungen ob der Todesursache aufgefordert. Agent Helmut Werner stellt Hochzeit in Abrede: "Bleiben Sie, wo der Pfeffer wächst!".

Rom, Salzburg – Am Tag nach dem Tod von Schauspiellegende Helmut Berger hatte die italienische Schauspielerin Francesca Guidato, die nach Eigenaussage den Star 1994 geheiratet hatte, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Adnkronos angekündigt, die österreichischen Behörden zur Untersuchung der Todesursache des 78-Jährigen zu drängen. "Ich will Klarheit über den Tod meines Mannes", so Guidato. Berger sei zuletzt von Personen umgeben gewesen, die sie beunruhigten, so Guidato.





Diesen Vorwurf wies am Samstag Bergers Agent Helmut Werner scharf zurück und warf dabei in einer Aussendung die Frage auf, ob Guidato und Berger überhaupt verheiratet waren. "In seinen Unterlagen ist keine offizielle Heiratsurkunde zu finden gewesen. Zeitlebens sprach er immer nur von einem Medien-Gag in den 90er-Jahren, was Frau Guidato betraf", so Werner. Auch hätten Guidato und Berger in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten keinen Kontakt gehabt. "Sie soll beim zuständigen Notar doch einfach die offizielle Heiratsurkunde vorlegen, damit man überhaupt weiß, wer diese Frau ist", forderte Werner.

Überrascht vom Vorgehen Guidatos sei er jedoch keineswegs: "Helmut sagte es voraus, dass, wenn mal was mit ihm passieren sollte, sich Frau Guidato als trauernde Witwe in Szene setzen wird. Genau das tut sie jetzt. Ihm wurde übel bei dieser Vorstellung. Für sie hatte er nur Verachtung übrig und bezeichnete sie als 'Pain-in-the-ass'." Entsprechend richtete Werner einen Appell in Richtung Guidatos: "Lassen Sie Herrn Berger in Frieden ruhen und bleiben Sie, wo der Pfeffer wächst!" (APA)