Im Zug nach Ötztal-Bahnhof: Mann verpasste Kontrahenten Faustschlag gegen Kinn

Imst – In einem Zug zwischen Innsbruck und Ötztal-Bahnhof ist am Samstagvormittag ein Streit eskaliert. Gegen 10 Uhr kam es vorerst verbal zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 66-jährigen Deutschen und einem Österreicher (56). Dann verpasste der Deutsche seinem Kontrahenten einen Faustschlag gegen das Kinn. Der 56-Jährige wurde dabei verletzt. Wie schwer, ist nicht bekannt. Die Polizei stellte bei dem 66-Jährigen eine Alkoholisierung von 2,4 Promille fest. Das berichtete die Exekutive in einer Aussendung. (TT.com)