Rechtsparteien protestieren gegen Fruchtbarkeitsmesse in Mailand

Mailand – In Mailand ist am Samstag die Fruchtbarkeitsmesse "Wish for a Baby", die erste ihrer Art in Italien, eröffnet worden. Die Messe, die sich an Paare richtet, die Kinder bekommen wollen, löste eine parteiübergreifende politische Kontroverse aus. Rechtsparteien beschuldigten die Organisatoren der Messe, die in Italien verbotene Leihmutterschaft zu fördern.