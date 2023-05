Wagner-Chef erklärt erneut Einnahme von Bachmut, Ukraine dementiert

Kiew, Moskau, Bachmut – Die russische Söldnergruppe Wagner nach eigenen Angaben die volle Kontrolle über die seit Wochen umkämpfte ukrainische Stadt Bachmut übernommen. Das teilt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Samstag in einem Video mit. Die Ukraine widersprach. Ukrainische Soldaten kämpften in Bachmut weiter, erklärt der für die Ostukraine zuständige Führungsstab der ukrainischen Streitkräfte am Samstag.