Handbremse nicht angezogen: Auto rollte bis ans Innufer

Während ein 63-Jähriger in Oberlangkampfen im Hofladen war, rollte sein Auto über eine Böschung in Richtung Inn. Ein Baumstamm stoppte das Fahrzeug rechtzeitig.

Oberlangkampfen – Glück im Unglück hatte ein 63-jähriger Einheimischer am Samstag in Oberlangkampfen. Der Mann hatte sein Auto gegen 14 Uhr vor einem Hofladen geparkt und ging einkaufen. Da die Handbremse nicht angezogen war, setzte sich das Auto währenddessen in Bewegung. Es rollte über die Straße und eine Böschung abwärts in Richtung Inn.