Wiesing – In einem Kreisverkehr in Wiesing kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Deutscher fuhr mit seinem Auto auf der B 181 in den Kreisverkehr ein und übersah dabei einen 60-jährigen Motorradfahrer. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte den 60-Jährigen ins Krankenhaus nach Kufstein. (TT.com)